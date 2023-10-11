Росія весь вечір обстрілює Херсон: пошкоджені багатоповерхівки
Середа, 11 жовтня 2023, 23:08
Окупаційні війська ввечері 11 жовтня обстріляли кілька районів Херсона, місцева влада повідомляє про пошкоджені багатоповерхівки.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
Деталі: Мрочко повідомив про обстріли Корабельного та Дніпровського районів Херсона. У першому — пошкоджено кілька багатоповерхівок, інформація про загиблих та поранених не надходила.
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Також близько 23 години вечора з'явилося повідомлення про обстріл прибережних районів Херсона. Російські війська ведуть вогонь із лівого берега.
Місцевих мешканців просять залишатися у безпечних місцях.
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