Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки

Оккупационные войска вечером 11 октября обстреляли несколько районов Херсона, местные власти сообщают о поврежденных многоэтажках.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Детали: Мрочко сообщил об обстрелах Корабельного и Днепровского районов Херсона. В первом повреждено несколько многоэтажек, информация о погибших и раненых не поступала.

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Также около 23 часов вечера появилось сообщение об обстреле прибрежных районов Херсона. Российские войска ведут огонь с левого берега.

Местных жителей просят оставаться в безопасных местах.