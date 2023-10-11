Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки
Среда, 11 октября 2023, 23:08
Оккупационные войска вечером 11 октября обстреляли несколько районов Херсона, местные власти сообщают о поврежденных многоэтажках.
Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Детали: Мрочко сообщил об обстрелах Корабельного и Днепровского районов Херсона. В первом повреждено несколько многоэтажек, информация о погибших и раненых не поступала.
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Также около 23 часов вечера появилось сообщение об обстреле прибрежных районов Херсона. Российские войска ведут огонь с левого берега.
Местных жителей просят оставаться в безопасных местах.