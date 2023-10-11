Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 23:08
Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки
ВЪЕЗД В ХЕРСОН, иллюстративное ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Оккупационные войска вечером 11 октября обстреляли несколько районов Херсона, местные власти сообщают о поврежденных многоэтажках.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram 

Детали: Мрочко сообщил об обстрелах Корабельного и Днепровского районов Херсона. В первом повреждено несколько многоэтажек, информация о погибших и раненых не поступала.

Реклама:

Также около 23 часов вечера появилось сообщение об обстреле прибрежных районов Херсона. Российские войска ведут огонь с левого берега.

Местных жителей просят оставаться в безопасных местах.

Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Херсон
Херсонщина: Окупанти скинули 8 авіабомб на Бериславський район
Россияне снова обстреляли Херсон и ранили трех женщин
Враг обстрелял Херсон и окрестности: ранены охранник библиотеки и пенсионерка
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: