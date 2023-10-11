Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 23:08
Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки
ВЪЕЗД В ХЕРСОН, иллюстративное ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Оккупационные войска вечером 11 октября обстреляли несколько районов Херсона, местные власти сообщают о поврежденных многоэтажках.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram 

Детали: Мрочко сообщил об обстрелах Корабельного и Днепровского районов Херсона. В первом повреждено несколько многоэтажек, информация о погибших и раненых не поступала.

Реклама:

Также около 23 часов вечера появилось сообщение об обстреле прибрежных районов Херсона. Российские войска ведут огонь с левого берега.

Местных жителей просят оставаться в безопасных местах.

Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Херсон
Херсонщина: Окупанти скинули 8 авіабомб на Бериславський район
Россияне снова обстреляли Херсон и ранили трех женщин
Враг обстрелял Херсон и окрестности: ранены охранник библиотеки и пенсионерка
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: