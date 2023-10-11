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Грету Тунберг удруге оштрафували за непокору поліції

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 23:28
Грету Тунберг удруге оштрафували за непокору поліції
екоактивістка Грета Тунберг. фото getty images

Окружний суд шведського міста Мальме в середу оштрафував екоактивістку Грету Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: У липні шведський суд оштрафував 20-річну Тунберг на 1500 шведських крон (134 долари) за те, що вона не залишила акцію протесту за наказом поліції. 

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Відразу після вироку Тунберг та інші активісти з екологічної групи "Поверни майбутнє" перекрили дорогу для вантажівок, що перевозили нафту, у гавані Мальме. Поліція знову вивела їх з місця протесту силоміць.

Під час суду Тунберг визнала, що не виконала вимоги поліції Мальме покинути місце проведення акції, але заперечує факт правопорушення.

"Мій вчинок не повинен бути покараний, тому що планета перебуває в біді. Ми заблокували тих, хто спричиняє кліматичну кризу. Мої дії були виправдані", – заявила активістка.

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Суд визнав дівчину винною і засудив до 90 щоденних штрафів по 50 шведських крон, а також заплатити 1000 шведських крон до фонду жертв злочинів. Вищий розмір штрафу суддя пояснив тим, що Тунберг скоїла злочин у той же день, коли їй винесли попередній вирок.

Хоча екоактивістка може подати апеляцію протягом трьох тижнів, вона заявила, що не буде цього робити. Невиконання вказівок поліції тягне за собою максимальне покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі.

Грета Тунберг стала обличчям молодих кліматичних активістів у всьому світі після щотижневих протестів перед шведським парламентом. У червні вони відвідала Україну, а також доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.

Теми: екологіяактивісти
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