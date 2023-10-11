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Грету Тунберг во второй раз оштрафовали за неповиновение полиции

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 23:28
Грету Тунберг во второй раз оштрафовали за неповиновение полиции
экоактивистка Грета Тунберг. фото getty images

Окружной суд шведского города Мальме в среду оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: В июле шведский суд оштрафовал 20-летнюю Тунберг на 1500 шведских крон (134 доллара) за то, что она не покинула акцию протеста по приказу полиции.

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Сразу после приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы "Верни будущее" перекрыли дорогу для грузовиков, перевозивших нефть, в гавани Мальме. Полиция снова вывела их с места протеста силой.

Во время суда Тунберг признала, что не выполнила требования полиции Мальме покинуть место проведения акции, но отрицает факт правонарушения.

"Мой поступок не должен быть наказан, потому что планета находится в беде. Мы заблокировали тех, кто вызывает климатический кризис. Мои действия были оправданы", – заявила активистка.

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Суд признал девушку виновной и приговорил к 90 ежедневным штрафам по 50 шведских крон, а также заплатить 1000 шведских крон в фонд жертв преступлений. Более высокий размер штрафа судья объяснил тем, что Тунберг совершила преступление в тот же день, когда ей вынесли предыдущий приговор.

Хотя экоактивистка может подать апелляцию в течение трех недель, она заявила, что не будет этого делать. Невыполнение указаний полиции влечет за собой максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом. В июне они посетила Украину, а также присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.

Темы: экологияактивисты
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