NBC: Білий дім об’єднає запит на фінансову допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню

Представники адміністрації президента США Джо Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

Джерело: NBC News від двох посадовців Конгресу, представника адміністрації Байдена та представника оборонного сектора, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел NBC News, запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України й Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.

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Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.

Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

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Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників.

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