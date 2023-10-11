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NBC: Белый дом объединит запрос на финансовую помощь для Украины, Израиля и Тайваня

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 23:58
NBC: Белый дом объединит запрос на финансовую помощь для Украины, Израиля и Тайваня
фото - getty images

Представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

ИсточникNBC News от двух должностных лиц Конгресса, представителя администрации Байдена и представителя оборонного сектора, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источников NBC News, запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за военную поддержку Израиля, Украины и Тайваня, а также нарастить производство большего количества вооружений.

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Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Но некоторые республиканцы в Палате представителей США высказались против такой идеи.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

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Уверенность в этой поддержке пошатнулась из-за исключения финансирования Украины из временного финансирования американского федерального правительства, а также блокирования процесса принятия решений в Конгрессе после отставки спикера Палаты представителей.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне.

Темы: СШАпомощь УкраинеИзраильТайвань
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