Росіяни заявили про збитий безпілотник на підльоті до Бєлгорода і трьох загиблих

Росіяни заявили, що знищили безпілотник на підльоті до Бєлгорода, за їхніми словами, нібито є потерпілі та загиблі.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков, Міноборони РФ

Дослівно МО РФ: "Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області".

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Пряма мова Гладкова: "У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Унаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку.

Є двоє постраждалих: чоловік і жінка. Бригадою швидкої їх доставляють у міську лікарню №2 міста Бєлгорода.

Ще двоє людей, можливо, перебувають під завалами".

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Деталі: Пізніше Гладков повідомив про трьох загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.