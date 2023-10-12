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Росіяни заявили про збитий безпілотник на підльоті до Бєлгорода і трьох загиблих

Ольга Глущенко Четвер, 12 жовтня 2023, 00:54
Росіяни заявили про збитий безпілотник на підльоті до Бєлгорода і трьох загиблих
безпілотник. Фото ілюстративне: riavrn.ru

Росіяни заявили, що знищили безпілотник на підльоті до Бєлгорода, за їхніми словами, нібито є потерпілі та загиблі.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков, Міноборони РФ

Дослівно МО РФ: "Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області".

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Пряма мова Гладкова: "У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Унаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку.

Є двоє постраждалих: чоловік і жінка. Бригадою швидкої їх доставляють у міську лікарню №2 міста Бєлгорода.

Ще двоє людей, можливо, перебувають під завалами".

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Деталі: Пізніше Гладков повідомив про трьох загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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