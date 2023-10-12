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Россияне заявили о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду и троих погибших

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 октября 2023, 00:54
Россияне заявили о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду и троих погибших
беспилотник. Фото иллюстративное: riavrn.ru

Россияне заявили, что уничтожили беспилотник на подлете к Белгороду, по их словам, якобы есть пострадавшие и погибшие.

Источник: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, Минобороны РФ

Дословно МО РФ: "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области".

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Прямая речь Гладкова: "В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой их доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.

Еще два человека, возможно, находятся под завалами".

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Детали: Позже Гладков сообщил о троих погибших, тела которых извлекли из-под завалов.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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