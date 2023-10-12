Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні

Литва готує новий пакет військової допомоги, в який, зокрема, увійдуть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

Джерело: Міністерство оборони Литви

Деталі: Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що країна формує свої пакети підтримки для України відповідно до найбільших потреб і пріоритетів України.

Реклама:

Так, найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS, а також спільно з окремими країнами-членами ЄС замовляються боєприпаси калібру 155 мм для Збройних Сил України.

Крім того, за словами Анушаускаса, пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші країни могли б допомогти придбати.

"І ми готові виділити значну частину власних коштів на ці цілі", – сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Він також додав, що незабаром Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.

Передісторія: