Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Литва готує новий пакет військової допомоги, в який, зокрема, увійдуть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.
Джерело: Міністерство оборони Литви
Деталі: Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що країна формує свої пакети підтримки для України відповідно до найбільших потреб і пріоритетів України.
Так, найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS, а також спільно з окремими країнами-членами ЄС замовляються боєприпаси калібру 155 мм для Збройних Сил України.
Крім того, за словами Анушаускаса, пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші країни могли б допомогти придбати.
"І ми готові виділити значну частину власних коштів на ці цілі", – сказав міністр.
Він також додав, що незабаром Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.
Передісторія:
- Наприкінці червня Науседа оголосив, що Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
- Він пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні.