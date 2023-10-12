Литва анонсировала новый пакет помощи Украине

Литва готовит новый пакет военной помощи, в который, в частности, войдут пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

Источник: Министерство обороны Литвы

Детали: Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что страна формирует свои пакеты поддержки для Украины в соответствии с наибольшими потребностями и приоритетами Украины.

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Так, в ближайшее время Литва передаст пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS, а также совместно с отдельными странами-членами ЕС заказываются боеприпасы калибра 155 мм для Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, по словам Анушаускаса, приоритетом на данный момент является оборудование для разминирования, которое Литва и другие страны могли бы помочь приобрести.

"И мы готовы выделить значительную часть собственных средств на эти цели", – сказал министр.

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Он также добавил, что вскоре Литва передаст Украине электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для холодного времени года.

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