Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні.
Джерело: Науседа у Twitter, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS".
Today in Kyiv I told my dear friend President @ZelenskyyUa that Lithuania will keep supporting Ukraine until victory.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023
Lithuania will deliver NASAMS launchers to Ukraine next month.
🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/cxDnB3FX6G
Деталі: Своєю чергою Зеленський подякував Литві за сильну і тривалу підтримку України.
"Завжди радий вітати Гітанаса Науседу у Києві. Я подякував Гітанасу за сильну і тривалу підтримку України з боку Литви.
Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння і готовність працювати разом", – написав Зеленський.
Always a pleasure to welcome @GitanasNauseda in Kyiv.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2023
I thanked Gitanas for Lithuania’s strong and lasting support for Ukraine.
Military aid, the Peace Formula, grain exports, recovery, and other issues.
We have a full understanding and readiness to work together 🇺🇦🇱🇹 pic.twitter.com/HdXUsxzp3g
Що було раніше:
- Наприкінці червня Науседа оголосив, що Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
- Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.