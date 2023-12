Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні

Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні.

Джерело: Науседа у Twitter, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS".

Today in Kyiv I told my dear friend President @ZelenskyyUa that Lithuania will keep supporting Ukraine until victory. Lithuania will deliver NASAMS launchers to Ukraine next month. 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/cxDnB3FX6G

Деталі: Своєю чергою Зеленський подякував Литві за сильну і тривалу підтримку України.

"Завжди радий вітати Гітанаса Науседу у Києві. Я подякував Гітанасу за сильну і тривалу підтримку України з боку Литви.

Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння і готовність працювати разом", – написав Зеленський.

Always a pleasure to welcome @GitanasNauseda in Kyiv.



I thanked Gitanas for Lithuania’s strong and lasting support for Ukraine.



Military aid, the Peace Formula, grain exports, recovery, and other issues.



We have a full understanding and readiness to work together 🇺🇦🇱🇹 pic.twitter.com/HdXUsxzp3g