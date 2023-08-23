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Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 15:35
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Гітанас Науседа, Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні.

Джерело: Науседа у Twitter, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS".

Деталі: Своєю чергою Зеленський подякував Литві за сильну і тривалу підтримку України.

"Завжди радий вітати Гітанаса Науседу у Києві. Я подякував Гітанасу за сильну і тривалу підтримку України з боку Литви.

Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння і готовність працювати разом", – написав Зеленський.

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Теми: ЛитваУкраїназброя
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