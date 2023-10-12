Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: близько 300 вибухів за добу, поранено жінку

Ольга Глущенко Четвер, 12 жовтня 2023, 02:56
Обстріли Сумщини: близько 300 вибухів за добу, поранено жінку
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, внаслідок одного з них поранено жінку.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади".

Реклама:

Деталі: По Дружбівській громаді здійснено обстріли з РСЗВ, 21 вибух. Внаслідок одного з обстрілів поранення отримала жінка 1955р.н., яку госпіталізовано до лікувального закладу.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів, 12 вибухів та артилерії, 4 вибухи.

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл, 5 вибухів та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР, 6 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Середино-Будській громаді були обстріл зі ствольної артилерії, 1 вибух і міномету, 18 вибухів та обстріл дроном-камікадзе, 1 вибух.

По Білопільській  громаді здійснено обстріл з міномету, 30 вибухи, із гранатомету АГС, 59 вибухів, РСЗВ, 8 вибухів та ствольної артилерії, 8 вибухів.

На територію Есманської громади росіяни скинули 23 міни на громади.

По Краснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли, 28 вибухів, мінометний обстріл, 5 вибухів, обстріл з ПТРК, 1 вибух та гранатометний обстріл з АГС-17, 8 вибухів.

По Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 9 вибухів та обстріл зі ствольної артилерії, 30 вибухів.

Великописарівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл з СПГ-9, 5 вибухів та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

відеоПутін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Усі новини...
Сумська область
Ворог бив по Сумщині з гранатометів та артилерії, скидав НАР
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: 13-річна дівчинка померла у "швидкій"
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
Останні новини
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій проти війни в Газі заарештовано біля Капітолію – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
23:38
оновленоУ Сумах "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури
Усі новини...
Реклама: