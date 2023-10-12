Обстріли Сумщини: близько 300 вибухів за добу, поранено жінку

Протягом минулого дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, внаслідок одного з них поранено жінку.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади".

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Деталі: По Дружбівській громаді здійснено обстріли з РСЗВ, 21 вибух. Внаслідок одного з обстрілів поранення отримала жінка 1955р.н., яку госпіталізовано до лікувального закладу.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів, 12 вибухів та артилерії, 4 вибухи.

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл, 5 вибухів та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР, 6 вибухів.

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По Середино-Будській громаді були обстріл зі ствольної артилерії, 1 вибух і міномету, 18 вибухів та обстріл дроном-камікадзе, 1 вибух.

По Білопільській громаді здійснено обстріл з міномету, 30 вибухи, із гранатомету АГС, 59 вибухів, РСЗВ, 8 вибухів та ствольної артилерії, 8 вибухів.

На територію Есманської громади росіяни скинули 23 міни на громади.

По Краснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли, 28 вибухів, мінометний обстріл, 5 вибухів, обстріл з ПТРК, 1 вибух та гранатометний обстріл з АГС-17, 8 вибухів.

По Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 9 вибухів та обстріл зі ствольної артилерії, 30 вибухів.

Великописарівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл з СПГ-9, 5 вибухів та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ, 4 вибухи.