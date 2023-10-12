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Обстрелы Сумщины: около 300 взрывов за сутки, ранена женщина

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 октября 2023, 02:56
Обстрелы Сумщины: около 300 взрывов за сутки, ранена женщина
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате одного из них ранена женщина.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская громады".

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Детали: По Дружбовской громаде осуществлены обстрелы из РСЗО, 21 взрыв. В результате одного из обстрелов ранения получила женщина 1955р.н., которая госпитализирована в лечебное учреждение.

По Зноб-Новгородской общине враг бил из минометов, 12 взрывов и артиллерии, 4 взрыва.

Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел, 5 взрывов и авиационный обстрел с вертолета НАР, 6 взрывов.

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По Середино-Будской громаде были обстрел из ствольной артиллерии, 1 взрыв и миномета, 18 взрывов и обстрел дроном-камикадзе, 1 взрыв.

По Белопольской громаде осуществлен обстрел из миномета, 30 взрывов, из гранатомета АГС, 59 взрывов, РСЗО, 8 взрывов и ствольной артиллерии, 8 взрывов.

На территорию Эсманской громады россияне сбросили 23 мины на громады.

По Краснопольской громаде осуществлены артиллерийские обстрелы, 28 взрывов, минометный обстрел, 5 взрывов, обстрел из ПТРК, 1 взрыв и гранатометный обстрел из АГС-17, 8 взрывов.

По Шалыгинской громаде был минометный обстрел, 9 взрывов и обстрел из ствольной артиллерии, 30 взрывов.

Великописаревская громада: зафиксирован гранатометный обстрел из СПГ-9, 5 взрывов и сброс с БпЛА взрывчатых предметов типа ВОГ, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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