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Мер Харкова сподівається, що підземну школу в місті збудують до нового року

Ольга Глущенко Четвер, 12 жовтня 2023, 05:52

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що будівництво підземної школи обійдеться у 58 58 млн грн., роботи планується завершити до нового року.

Джерело: Терехов на пресконференції, цитує Укрінформ

Деталі: За його словами, школа в Індустріальному районі міста зможе вмістити 450 школярів, тобто 900 – у дві зміни. Наразі харківська компанія "Житлобуд-1" займається підготовчими роботами.

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"Сьогодні я розумію, що це коштує приблизно 58 млн грн. Але будемо дивитися, мабуть, зменшимо це навантаження", – сказав Терехов, висловивши сподівання, що будівництво завершиться вже до Нового року.

Також мер розповів про офлайн-навчання харківських школярів у метрополітені. Незабаром до п’яти станцій, де облаштовано належні приміщення, додасться ще одна – "Академіка Павлова".

У метро зараз навчаються уже 1153 школярі, уточнив міський голова.

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Теми: Харківосвітадіти
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