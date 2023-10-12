Мер Харкова сподівається, що підземну школу в місті збудують до нового року

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що будівництво підземної школи обійдеться у 58 58 млн грн., роботи планується завершити до нового року.

Джерело: Терехов на пресконференції, цитує Укрінформ

Деталі: За його словами, школа в Індустріальному районі міста зможе вмістити 450 школярів, тобто 900 – у дві зміни. Наразі харківська компанія "Житлобуд-1" займається підготовчими роботами.

Реклама:

"Сьогодні я розумію, що це коштує приблизно 58 млн грн. Але будемо дивитися, мабуть, зменшимо це навантаження", – сказав Терехов, висловивши сподівання, що будівництво завершиться вже до Нового року.

Також мер розповів про офлайн-навчання харківських школярів у метрополітені. Незабаром до п’яти станцій, де облаштовано належні приміщення, додасться ще одна – "Академіка Павлова".

У метро зараз навчаються уже 1153 школярі, уточнив міський голова.