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Мэр Харькова надеется, что подземную школу в городе построят до нового года

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 октября 2023, 05:52
Мэр Харькова надеется, что подземную школу в городе построят до нового года
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что строительство подземной школы обойдется в 58 58 млн грн., работы планируется завершить до нового года.

Источник: Терехов на пресс-конференции, цитирует Укринформ

Детали: По его словам, школа в Индустриальном районе города сможет вместить 450 школьников, то есть 900 – в две смены. Сейчас харьковская компания "Жилстрой-1" занимается подготовительными работами.

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"Сегодня я понимаю, что это стоит примерно 58 млн грн. Но будем смотреть, видимо, уменьшим эту нагрузку", – сказал Терехов, выразив надежду, что строительство завершится уже к Новому году.

Также мэр рассказал об офлайн-обучении харьковских школьников в метрополитене. Вскоре к пяти станциям, где обустроены надлежащие помещения, добавится еще одна – "Академика Павлова".

В метро сейчас учатся уже 1153 школьника, уточнил городской голова.

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Темы: Харьковобразованиедети
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