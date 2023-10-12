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Вночі захисники знищили 28 із 33 запущених росіянами "Шахедів"

Ольга Глущенко Четвер, 12 жовтня 2023, 06:48
Вночі захисники знищили 28 із 33 запущених росіянами Шахедів
фото Повітряних сил

Вночі 12 жовтня росіяни атакували Україну 33 "Шахедами", 28 з яких знищили Сили оборони.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з північного та південного напрямків – Білгородська область (РФ) та із мису Чауда (ТОТ Крим).

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Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів". Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України".

Деталі: ПС повідомляють, що до відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом вночі силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 "Shahed-131/136".

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Теми: безпілотникиРосіявійнаПовітряні сили ЗСУ
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