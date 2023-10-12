Ночью защитники уничтожили 28 из 33 запущенных россиянами "Шахедов"

Ночью 12 октября россияне атаковали Украину 33 "Шахедами", 28 из которых уничтожили Силы обороны.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений - Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (ВОТ Крым).

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Всего зафиксировано пуски 33 "Шахедов". Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала как минимум в шести областях Украины".

Детали: ПС сообщают, что к отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего ночью силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 "Shahed-131/136".