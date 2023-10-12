Сили оборони мають успіхи поблизу Кліщіївки та Андріївки − Генштаб

Сили оборони України продовжують відбивати атаки ворога на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському Маріїнському, Шахтарському та Куп’янському напрямках, загалом за добу відбулося 95 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 12 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки росіян в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут українські захисники відбили понад 15 атак ворога".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

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На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

За добу десятки населених пунктів України зазнали ворожих авіаційних ударів, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.