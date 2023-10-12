Силы обороны имеют успехи вблизи Клещеевки и Андреевки − Генштаб

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Мариинском, Шахтерском и Купянском направлениях, всего за сутки произошло 95 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 12 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки россиян в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

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На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили более 15 атак врага".

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Запорожском направлении украинские защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботино Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За сутки десятки населенных пунктов Украины подверглись вражеским авиационным ударам, под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.