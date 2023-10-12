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Втрати Росії на фронті знову сягнули майже тисячі солдатів за добу

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 08:17
Втрати Росії на фронті знову сягнули майже тисячі солдатів за добу
Зброя ЗСУ, ілюстративне фото Генштабу

За підрахунками українських військових, за минулу добу захисники України знищили орієнтовно 990 російських загарбників, 42 танки, 44 бойових броньованих машини, 32 артилерійських системи та 25 одиниць автомобільної техніки. 

Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 12 жовтня 

Деталі: Загальні бойові втрати армії РФ з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:

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  • особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,
  • танки – 4 905 (+42) од,
  • бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,
  • артилерійські системи – 6 763 (+32) од,
  • РСЗВ – 811 (+2) од,
  • засоби ППО – 545 (+0) од,
  • літаки – 316 (+0) од,
  • гелікоптери – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
  • крилаті ракети – 1 531 (+1),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,
  • спеціальна техніка – 966 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України станом на 12.10.2023
Втрати Росії у війні проти України станом на 12.10.2023
Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштаб повідомив: “Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника”.

Теми: війнавтрати у війніРосіяГенштаб
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