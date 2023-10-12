Потери России на фронте снова достигли почти тысячи солдат за сутки

По подсчетам украинских военных, за минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 990 российских захватчиков, 42 танка, 44 боевых бронированных машины, 32 артиллерийских системы и 25 единиц автомобильной техники.

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 12 октября

Детали: Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:

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личный состав – порядка 284 890 (+990) человек,

танки – 4 905 (+42) ед,

боевые бронированные машины – 9 264 (+44) ед,

артиллерийские системы – 6 763 (+32) ед,

РСЗО – 811 (+2) ед,

средства ПВО – 545 (+0) ед,

самолеты – 316 (+0) ед,

вертолеты – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 247 (+21),

крылатые ракеты – 1 531 (+1),

корабли / катера – 20 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 9 170 (+25) ед,

специальная техника – 966 (+1).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины по состоянию на 12.10.2023 Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаб сообщил: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника".