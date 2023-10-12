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Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 10:58
Російський корабель Павел Державин отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС
Корабель "Павел Державин" у складі ЧФ РФ, архівне фото "РИА Новости"

Корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" 11 жовтня отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. 

Джерело: речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок")

Пряма мова: "Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є".

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Деталі: Речник ВМС ЗСУ уточнив, що "Павел Державин" є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – уточнив Плетенчук.

Раніше ЗМІ та Telegram-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомили телеграм-каналу "Крымский ветер" підписники, близько 10 години ранку було чутно звук вибуху. На каналі припустили, що патрульний корабель "Павло Державін" проєкту 22160 типу "Василь Биков" міг підірватися на міні, бо вдень у морі біля Севастополя було зафіксовано мінний тральщик.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте зауважила, що "все може бути".

В російському Міноборони ці дані не коментували.

Теми: ЧФ РосіїЧорне моревійнамінування
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