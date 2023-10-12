Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 10:58
Російський корабель Павел Державин отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС
Корабель "Павел Державин" у складі ЧФ РФ, архівне фото "РИА Новости"

Корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" 11 жовтня отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. 

Джерело: речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок")

Пряма мова: "Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є".

Реклама:

Деталі: Речник ВМС ЗСУ уточнив, що "Павел Державин" є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – уточнив Плетенчук.

Раніше ЗМІ та Telegram-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомили телеграм-каналу "Крымский ветер" підписники, близько 10 години ранку було чутно звук вибуху. На каналі припустили, що патрульний корабель "Павло Державін" проєкту 22160 типу "Василь Биков" міг підірватися на міні, бо вдень у морі біля Севастополя було зафіксовано мінний тральщик.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте зауважила, що "все може бути".

В російському Міноборони ці дані не коментували.

Теми: ЧФ РосіїЧорне моревійнамінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

відеоПутін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Усі новини...
ЧФ Росії
Чорноморський флот РФ зазнав функціональної поразки у Чорному морі – Британія
Росія посилила роль авіації флоту, щоб контролювати Чорне море − британська розвідка
Пентагон поки не знає, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ
Останні новини
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій проти війни в Газі заарештовано біля Капітолію – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
23:38
оновленоУ Сумах "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури
Усі новини...
Реклама: