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Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

Елена РощинаЧетверг, 12 октября 2023, 10:58
Российский корабль Павел Державин получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС
Корабль "Павел Державин" в составе ЧФ РФ, архивное фото "РИА Новости"

Корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин" 11 октября получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя. 

Источник: пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Ранок")

Прямая речь: "Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждения. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть".

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Детали: Представитель ВМС ВСУ уточнил, что "Павел Державин" является кораблем российского флота, хотя ранее украинский флот имел корабль с таким же названием.

"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", – уточнил Плетенчук.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль Черноморского флота России "Павел Державин". 

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Как сообщили телеграм-каналу "Крымский ветер" подписчики, около 10 часов утра был слышен звук взрыва. На канале предположили, что патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков" мог подорваться на мине, потому что днем в море возле Севастополя был зафиксирован минный тральщик.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в ВСУ уточняют, правда ли это, однако отметила, что "все может быть".

В российском Минобороны эти данные не комментировали.

Темы: ЧФ РоссииЧерное моревойнаминирование
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