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Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу зв'язку росіян: влучили дроном

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 11:00
Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу зв'язку росіян: влучили дроном
Скрін з відео Нацгвардії

Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку російських окупантів на півдні України.

Джерело: 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії у Facebook

Дослівно: "Нацгвардійцями пошкоджено і виведено з ладу потужну вежу радіозв'язку військ РФ.

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Працюють аеророзвідниики 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії".

Деталі: Вежу атакував дрон-камікадзе.

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Теми: Нацгвардіявійнабезпілотники
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