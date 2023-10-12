Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу зв'язку росіян: влучили дроном
Четвер, 12 жовтня 2023, 11:00
Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку російських окупантів на півдні України.
Джерело: 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії у Facebook
Дослівно: "Нацгвардійцями пошкоджено і виведено з ладу потужну вежу радіозв'язку військ РФ.
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Працюють аеророзвідниики 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії".
Деталі: Вежу атакував дрон-камікадзе.
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