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Нацгвардейцы вывели из строя мощную башню связи россиян: попали дроном

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 11:00
Нацгвардейцы вывели из строя мощную башню связи россиян: попали дроном
Скрин из видео Нацгвардии

Нацгвардейцы вывели из строя мощную башню радиосвязи войск РФ на юге Украины.

Источник: 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии в Facebook

Дословно: "Нацгвардейцами повреждена и выведена из строя мощная башня радиосвязи войск РФ.

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Работают аэроразведчики 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии".

Детали: Башню атаковал дрон-камикадзе.

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Темы: Нацгвардиявойнабеспилотники
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