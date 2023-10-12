Нацгвардейцы вывели из строя мощную башню связи россиян: попали дроном
Четверг, 12 октября 2023, 11:00
Нацгвардейцы вывели из строя мощную башню радиосвязи войск РФ на юге Украины.
Источник: 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии в Facebook
Дословно: "Нацгвардейцами повреждена и выведена из строя мощная башня радиосвязи войск РФ.
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Работают аэроразведчики 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии".
Детали: Башню атаковал дрон-камикадзе.
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