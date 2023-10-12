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США не бачать, що Росія причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль − Кірбі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 11:09
США не бачать, що Росія причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль − Кірбі
Джон Кірбі. Фото defense.gov

США не бачить ознак російської участі в атаці ХАМАС на Ізраїль, повідомили в адміністрації президента Джо Байдена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі "Голосу Америки" 

Пряма мова Кірбі: "(Як і щодо Ірану), ми так само не бачимо жодних ознак, що Росія була якимось чином прямо задіяна у цих атаках".

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Деталі: Представник Білого дому знову підтвердив позицію США, що Іран, певним чином, причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, вказавши на те, що впродовж багатьох років Тегеран підтримує терористичне угрупування.

За його словами, ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не допомога, яку вони отримують від Ірану.

"Що ми кажемо, і також кажуть наші ізраїльські партнери, – це те, що ми не бачимо жодних прямих доказів того, що вони були задіяні безпосередньо у цих атаках. Але ми продовжимо вивчати, моніторити розвідувальну картину та докази, і побачимо, до чого це нас приведе", – пояснив Кірбі.

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Теми: СШАІзраїльРосіяСектор Гази
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