США не видят, что Россия причастна к нападению ХАМАС на Израиль − Кирби

США не видит признаков российского участия в атаке ХАМАС на Израиль, сообщили в администрации президента Джо Байдена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби "Голосу Америки"

Прямая речь Кирби: "(Как и по Ирану), мы так же не видим никаких признаков, что Россия была каким-то образом прямо задействована в этих атаках".

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Детали: Представитель Белого дома снова подтвердил позицию США, что Иран, определенным образом, причастен к нападению ХАМАС на Израиль, указав на то, что на протяжении многих лет Тегеран поддерживает террористическую группировку.

По его словам, никто не отрицает тот факт, что ХАМАС не смог бы функционировать, если бы не помощь, которую они получают от Ирана.

"Что мы говорим, и также говорят наши израильские партнеры, − это то, что мы не видим никаких прямых доказательств того, что они были задействованы непосредственно в этих атаках. Но мы продолжим изучать, мониторить разведывательную картину и доказательства, и увидим, к чему это нас приведет", − пояснил Кирби.

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Предыстория:

Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не имеют данных о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты получили конкретные разведывательные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.

Перед этим президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

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