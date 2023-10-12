На Сумщину вночі проривалась російська ДРГ: її зустріли вогнем

У Сумській області вночі уразили російську диверсійно-розвідувальну групу з 8 людей.

Джерело: командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (12 жовтня - ред.) опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік.

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Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами".

Деталі: Диверсійна група понесла втрати і відступила. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.