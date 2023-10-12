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На Сумщину вночі проривалась російська ДРГ: її зустріли вогнем

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 11:28
На Сумщину вночі проривалась російська ДРГ: її зустріли вогнем
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: PRESSJFO.NEWS

У Сумській області вночі уразили російську диверсійно-розвідувальну групу з 8 людей.

Джерело: командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (12 жовтня - ред.) опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік.

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Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами". 

Деталі: Диверсійна група понесла втрати і відступила. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

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Теми: Сумська областькордондиверсантивійна
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