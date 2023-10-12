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На Сумщину ночью прорывалась российская ДРГ: ее встретили огнем

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 11:28
На Сумщину ночью прорывалась российская ДРГ: ее встретили огнем
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: PRESSJFO.NEWS

В Сумской области ночью поразили российскую диверсионно-разведывательную группу из 8 человек.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (12 октября - ред.) в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, обнаружили диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек.

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Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями". 

Детали: Диверсионная группа понесла потери и отступила. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.

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Темы: Сумская областьграницадиверсантывойна
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