Росіяни зранку влучили в дитячу лікарню в Херсоні
Російські окупаційні війська зранку 12 жовтня обстріляли Херсон, пошкодили законсервовану дитячу лікарню – минулося без постраждалих.
Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
Деталі: У четвер вранці російські війська обстріляли Херсон із окупованого лівого берега Дніпра та області. У центрі міста й передмісті пролунали кілька вибухів.
Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона у Дніпровському районі пошкоджено одне з відділень медзакладу. Він уточнив, що окупанти влучили в дитячу лікарню.
Персоналу і хворих там не було. За попередніми даними, без поранених.
Голова ОВА зазначив, що пошкоджена будівля була законсервована.
Прокудін також опублікував відео.