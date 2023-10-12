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Росіяни зранку влучили в дитячу лікарню в Херсоні

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 11:44
Росіяни зранку влучили в дитячу лікарню в Херсоні
У Херсоні росіяни влучили в дитлікарню, фото Херсонської МВА

Російські окупаційні війська зранку 12 жовтня обстріляли Херсон, пошкодили законсервовану дитячу лікарню – минулося без постраждалих. 

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Деталі: У четвер вранці російські війська обстріляли Херсон із окупованого лівого берега Дніпра та області. У центрі міста й передмісті пролунали кілька вибухів.

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Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона у Дніпровському районі пошкоджено одне з відділень медзакладу. Він уточнив, що окупанти влучили в дитячу лікарню.

Персоналу і хворих там не було. За попередніми даними, без поранених.

ранковий обстріл Херсона: окупанти влучили в дитячу лікарню
Ранковий обстріл Херсона: окупанти влучили в дитячу лікарню
Фото з Телеграм Романа Мрочка
У Херсоні росіяни влучили в дитячу лікарню
У Херсоні росіяни влучили в дитячу лікарню
Фото з Телеграм Романа Мрочка
У Херсоні пошкоджено медзаклад
У Херсоні пошкоджено медзаклад
Фото з Телеграм Романа Мрочка

Голова ОВА зазначив, що пошкоджена будівля була законсервована.

ВІДЕО ДНЯ

Прокудін також опублікував відео.

УП, доповнено
Теми: Херсонобстрілвійна
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