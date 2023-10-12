Россияне утром попали в детскую больницу в Херсоне
Российские оккупационные войска утром 12 октября обстреляли Херсон, повредили законсервированную детскую больницу – обошлось без пострадавших.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин
Детали: В четверг утром российские войска обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра и области. В центре города и пригороде прогремели несколько взрывов.
Позже Мрочко сообщил, что в результате обстрела Херсона в Днепровском районе повреждено одно из отделений медучреждения. Он уточнил, что оккупанты попали в детскую больницу.
Персонала и больных там не было. По предварительным данным, без раненых.
Глава ОВА отметил, что поврежденное здание было законсервировано.
Прокудин также опубликовал видео.