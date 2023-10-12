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Россияне утром попали в детскую больницу в Херсоне

Елена РощинаЧетверг, 12 октября 2023, 11:44
Россияне утром попали в детскую больницу в Херсоне
В Херсоне россияне попали в детбольницу, фото Херсонской ГВА

Российские оккупационные войска утром 12 октября обстреляли Херсон, повредили законсервированную детскую больницу – обошлось без пострадавших. 

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Детали: В четверг утром российские войска обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра и области. В центре города и пригороде прогремели несколько взрывов.

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Позже Мрочко сообщил, что в результате обстрела Херсона в Днепровском районе повреждено одно из отделений медучреждения. Он уточнил, что оккупанты попали в детскую больницу.

Персонала и больных там не было. По предварительным данным, без раненых.

Утренний обстрел Херсона: оккупанты попали в детскую больницу
Утренний обстрел Херсона: оккупанты попали в детскую больницу
Фото из Телеграмм Романа Мрочко
В Херсоне россияне попали в детскую больницу
В Херсоне россияне попали в детскую больницу
Фото из Телеграмм Романа Мрочко
В Херсоне повреждено медучреждение
В Херсоне повреждено медучреждение
Фото из Телеграмм Романа Мрочко

Глава ОВА отметил, что поврежденное здание было законсервировано.

ВИДЕО ДНЯ

Прокудин также опубликовал видео.

УП, дополнено
Темы: Херсонобстрелвойна
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