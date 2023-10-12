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У США відзначили фокус української влади на боротьбі з корупцією і закликали продовжувати

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 11:46
У США відзначили фокус української влади на боротьбі з корупцією і закликали продовжувати
Фото: Reuters

Міністерка фінансів США Джанет Єллен привітала фокус української влади на боротьбі з корупцією та наголосила, що "вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього". 

Джерело: "Європейська правда", заява американської урядовців, яку наводить Reuters

Деталі: Вона наголосила, що США продовжуватимуть надавати економічну підтримку Києву та привітала фокус української влади на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й належного врядування.

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"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці", – зазначила Єллен.

За її словами, економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації, посилаючись на виконання Києвом кредитної програми МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів.

Вона додала, що програма МВФ була ключовою для забезпечення макростабільності та просування реформ, наголосивши, що продовження роботи над цими реформами буде необхідним для відбудови країни.

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Раніше CNN повідомив, що Сполучені Штати за останні тижні закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, пов’язуючи їх із подальшою невійськовою підтримкою, зокрема й через дипломатичну ноту.

Перед цим США надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік "пріоритетних реформ", на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні.

Теми: Зеленськийкорупція
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