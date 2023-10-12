У США відзначили фокус української влади на боротьбі з корупцією і закликали продовжувати

Міністерка фінансів США Джанет Єллен привітала фокус української влади на боротьбі з корупцією та наголосила, що "вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього".

Джерело: "Європейська правда", заява американської урядовців, яку наводить Reuters

Деталі: Вона наголосила, що США продовжуватимуть надавати економічну підтримку Києву та привітала фокус української влади на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й належного врядування.

Реклама:

"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці", – зазначила Єллен.

За її словами, економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації, посилаючись на виконання Києвом кредитної програми МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів.

Вона додала, що програма МВФ була ключовою для забезпечення макростабільності та просування реформ, наголосивши, що продовження роботи над цими реформами буде необхідним для відбудови країни.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше CNN повідомив, що Сполучені Штати за останні тижні закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, пов’язуючи їх із подальшою невійськовою підтримкою, зокрема й через дипломатичну ноту.

Перед цим США надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік "пріоритетних реформ", на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні.