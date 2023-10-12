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В США отметили фокус украинской власти на борьбе с коррупцией и призвали продолжать

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 11:46
В США отметили фокус украинской власти на борьбе с коррупцией и призвали продолжать
Фото: Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен приветствовала фокус украинской власти на борьбе с коррупцией и подчеркнула, что "решение этих сложных вопросов будет ключевым для обеспечения будущего".

Источник: "Европейская правда", заявление американского чиновника, которое приводит Reuters

Детали: Она отметила, что США будут продолжать оказывать экономическую поддержку Киеву и приветствовала фокус украинской власти на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.

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"Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для обеспечения будущего, которого заслуживают украинцы", – отметила Йеллен.

По ее словам, экономическая команда Украины разработала правильную политику и достигла значительных результатов в сложной ситуации, ссылаясь на выполнение Киевом кредитной программы МВФ в размере 15,6 млрд долларов.

Она добавила, что программа МВФ была ключевой для обеспечения макростабильности и продвижения реформ, подчеркнув, что продолжение работы над этими реформами будет необходимым для восстановления страны.

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Ранее CNN сообщил, что Соединенные Штаты за последние недели призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией в правительстве, связывая их с дальнейшей невоенной поддержкой, в том числе и через дипломатическую ноту.

Перед этим США направили на рассмотрение Киева и международных доноров перечень "приоритетных реформ", на которые предлагают ориентироваться в решениях о помощи Украине.

Темы: Зеленскийкоррупция
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