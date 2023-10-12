Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
БУДАНОВ, ФОТО: УП

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що взимку на Україну знову чекає "битва за електроенергію", адже росіяни відновили запас сил та засобів для атак на українську енергетику. 

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію.

Реклама:

Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали.

Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам".

Деталі: За його словами, наразі найголовніша проблема для України це ППО. 

ВІДЕО ДНЯ

Буданов додав, що Україні потрібно набагато більше ППО, ніж зараз є.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

відеоПутін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Усі новини...
Останні новини
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій проти війни в Газі заарештовано біля Капітолію – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
23:38
оновленоУ Сумах "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури
Усі новини...
Реклама: