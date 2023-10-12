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Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
БУДАНОВ, ФОТО: УП

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що взимку на Україну знову чекає "битва за електроенергію", адже росіяни відновили запас сил та засобів для атак на українську енергетику. 

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію.

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Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали.

Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам".

Деталі: За його словами, наразі найголовніша проблема для України це ППО. 

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Буданов додав, що Україні потрібно набагато більше ППО, ніж зараз є.

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