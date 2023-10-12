Буданов: Нас снова ждет битва за электроэнергию

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что зимой Украину снова ждет "битва за электроэнергию", ведь россияне восстановили запас сил и средств для атак на украинскую энергетику.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию.

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Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили.

Определенный запас враг восстановил. Этот запас не очень значительный, но достаточный для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам".

Детали: По его словам, сейчас самая главная проблема для Украины это ПВО.

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Буданов добавил, что Украине нужно гораздо больше ПВО, чем сейчас есть.