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Буданов про війну: Ми вибилися з графіка

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
БУДАНОВ, ФОТО: УП

Голова головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов вважає, що Україна "вибилась" з графіка, але не пояснив, що це означає.

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

У Буданова запитали щодо його слів про шанси закінчити війну цьогоріч і чи щось пішло не так.

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Пряма мова: "Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим".

Деталі: Буданов заявив, що Україна "вибилась" з графіка, але не пояснив, що це означає.

Пряма мова: "Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення...

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Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок".

Він додав, що на півдні країни продовжується ведення наступальної операції. Також відбуваються потужні події для поверненню Бахмута: "Те, що там ідуть запеклі бої, точно не секрет ні для кого. Але, як бачите, повільно, крок за кроком воно там іде".

Теми: Будановвійна
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