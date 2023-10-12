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Буданов о войне: Мы выбились из графика

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
БУДАНОВ, ФОТО: УП

Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что Украина "выбилась" из графика, но не объяснил, что это значит.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

У Буданова спросили о его словах о шансах закончить войну в этом году и что-то пошло не так.

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Прямая речь: "Есть объективные и субъективные причины - все в комплексе. Но, извините, большинство из объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным".

Детали: Буданов заявил, что Украина "выбилась" из графика, но не объяснил, что это значит.

Прямая речь: "Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование...

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Не все пошло наперекосяк. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего - мы выбились из графика - пусть каждый сделает свой вывод".

Он добавил, что на юге страны продолжается ведение наступательной операции. Также происходят мощные события для возвращения Бахмута: "То, что там идут ожесточенные бои, точно не секрет ни для кого. Но, как видите, медленно, шаг за шагом оно там идет".

Темы: Будановвойна
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