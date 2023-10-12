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Данія та Чехія зроблять спільний транш військової допомоги Україні, зокрема танки й БМП

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 13:49

Міністерства оборони Данії та Чехії в четвер оголосили про підготовку першого спільного траншу військової допомоги Україні з бойовими машинами піхоти та бойовими танками, яка надійде "в найближчі місяці".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення обох міністерств

Деталі: Військове обладнання для України буде вилучене зі складів чеських приватних компаній, а також виготовлене на чеських заводах за кошти уряду Данії.

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У межах першого траншу обидві країни планують поставити близько 50 бойових машин піхоти та танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 легких кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, зокрема "значну кількість" боєприпасів великого калібру.

До пакета входить як сучасне чеське озброєння, так і відремонтована техніка, яка вже використовується українськими збройними силами.

"Це значний транш обладнання, яке має великий попит в Україні. Ця передача стала можливою завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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У чеському Міноборони вказують, що такий формат співпраці з Данією дозволить продовжити військову допомогу Україні не тільки в найближчі місяці, але і в 2024 році і, в разі необхідності, в довгостроковій перспективі.

Обидві країни планують надалі передати Україні, серед іншого, 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат, 7000 протитанкових засобів, 10 тисяч ручних гранат та 60 мінометних систем, а також "значну кількість" систем протидії безпілотникам.

Нагадаємо, минулого місяця Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.

Теми: ДаніяЧехія
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