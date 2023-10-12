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Дания и Чехия сделают совместный транш военной помощи Украине, в том числе танки и БМП

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 13:49

Министерства обороны Дании и Чехии в четверг объявили о подготовке первого совместного транша военной помощи Украине с боевыми машинами пехоты и боевыми танками, которая поступит "в ближайшие месяцы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение обоих министерств

Детали: Военное оборудование для Украины будет изъято со складов чешских частных компаний, а также изготовлено на чешских заводах за счет правительства Дании.

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В рамках первого транша обе страны планируют поставить около 50 боевых машин пехоты и танков, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 легких пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, в частности "значительное количество" боеприпасов крупного калибра.

В пакет входит как современное чешское вооружение, так и отремонтированная техника, которая уже используется украинскими вооруженными силами.

"Это значительный транш оборудования, которое пользуется большим спросом в Украине. Эта передача стала возможной благодаря образцовому сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой", - прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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В чешском Минобороны указывают, что такой формат сотрудничества с Данией позволит продолжить военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году и, в случае необходимости, в долгосрочной перспективе.

Обе страны планируют в дальнейшем передать Украине, среди прочего, 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 безоткатных пушек, 7000 противотанковых средств, 10 тысяч ручных гранат и 60 минометных систем, а также "значительное количество" систем противодействия беспилотникам.

Напомним, в прошлом месяце Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.

Темы: ДанияЧехия
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