ДБР та СБУ затримали фейкових антикорупціонерів, які "продавали" посаду ректора

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ викрили шахраїв які, прикриваючись гучними посадами, намагалися "заробити" на виборах ректора в одному з університетів Вінниччини.

Джерело: ДБР, СБУ, прокуратура Вінниччини

Деталі: Один зі зловмисників представлявся керівником відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області при Верховній Раді, інший – головою антикорупційного комітету при ВРУ.

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Вони запропонували "допомогу" одній із кандидаток на посаду ректора. За 50 тисяч доларів США аферисти обіцяли "залучити власні зв’язки в органах влади" та посприяти її обранню.

Жінка на словах проявила зацікавленість в пропозиції, проте відразу звернулася до правоохоронців.

Зловмисників затримали "на гарячому" під час отримання авансу в 20 тисяч доларів. Встановлено, що зловмисники не мають жодного відношення до роботи в антикорупційних органах чи парламенті.

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Обом фігурантам повідомлено про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом обману.

Прокуратура зазначає, що суд арештував цих фігурантів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що надалі справа буде передана за підслідністю до інших правоохоронних органів.