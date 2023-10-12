Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР и СБУ задержали фейковых антикоррупционеров, которые "продавали" должность ректора

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 14:33
ГБР и СБУ задержали фейковых антикоррупционеров, которые продавали должность ректора
фото прокуратуры

Работники Государственного бюро расследований при содействии СБУ разоблачили мошенников которые, прикрываясь громкими должностями, пытались "заработать" на выборах ректора в одном из университетов Винницкой области.

Источник: ГБР, СБУ, прокуратура Винницкой области

Детали: Один из злоумышленников представлялся руководителем обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области при Верховной Раде, другой - председателем антикоррупционного комитета при ВРУ.

Реклама:
 

Они предложили "помощь" одной из кандидаток на должность ректора. За 50 тысяч долларов США аферисты обещали "привлечь собственные связи в органах власти" и поспособствовать ее избранию.

Женщина на словах проявила заинтересованность в предложении, однако сразу обратилась к правоохранителям.

Злоумышленников задержали с поличным во время получения аванса в 20 тысяч долларов. Установлено, что злоумышленники не имеют никакого отношения к работе в антикоррупционных органах или парламенте.

ВИДЕО ДНЯ
 

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладении чужим имуществом путем обмана.

Прокуратура отмечает, что суд арестовал этих фигурантов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что в дальнейшем дело будет передано по подследственности в другие правоохранительные органы.

Темы: мошенничествоГБРСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
мошенничество
Присвоили 4 миллиона вдовы военного ВСУ: киберполиция разоблачила пособников мошенников
На Сумщине "целительница" выманила у женщины почти 2 миллиона гривен
Фишинговые сall-центры в Киеве обманули иностранцев на миллионы гривен
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: