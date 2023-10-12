ГБР и СБУ задержали фейковых антикоррупционеров, которые "продавали" должность ректора
Работники Государственного бюро расследований при содействии СБУ разоблачили мошенников которые, прикрываясь громкими должностями, пытались "заработать" на выборах ректора в одном из университетов Винницкой области.
Источник: ГБР, СБУ, прокуратура Винницкой области
Детали: Один из злоумышленников представлялся руководителем обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области при Верховной Раде, другой - председателем антикоррупционного комитета при ВРУ.
Они предложили "помощь" одной из кандидаток на должность ректора. За 50 тысяч долларов США аферисты обещали "привлечь собственные связи в органах власти" и поспособствовать ее избранию.
Женщина на словах проявила заинтересованность в предложении, однако сразу обратилась к правоохранителям.
Злоумышленников задержали с поличным во время получения аванса в 20 тысяч долларов. Установлено, что злоумышленники не имеют никакого отношения к работе в антикоррупционных органах или парламенте.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладении чужим имуществом путем обмана.
Прокуратура отмечает, что суд арестовал этих фигурантов.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что в дальнейшем дело будет передано по подследственности в другие правоохранительные органы.