Росія хоче якусь "знакову перемогу", тому тисне на Авдіївку – Штупун

Російські окупанти наразі бачать в захопленні чи оточенні Авдіївки в Донецькій області знакову перемогу.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення, або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, що він може досягнути на даному етапі.

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Тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії".

Деталі: Штупун також розповів, що днями ворог "кинув безліч піхоти, а також бронетехніки на Авдіївський напрямок". "Наразі вже фіксується зменшення кількості бронетехніки, але ворог намагається йти вперед піхотою", - сказав він.

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