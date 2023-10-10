На Авдіївському напрямку захисники відбили всі ворожі атаки – Штупун

Сили оборони відбили всі російські атаки російських сил поблизу Авдіївки Донецької області.

Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону

Пряма мова: "Оновлена інформація... можу додати, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій".

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Деталі: Перед цим Штупун повідомив, що росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку. Атаки відбили в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського на Донеччині.

Пряма мова: "Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів й Авдіївки. З ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку".

Що передувало:

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