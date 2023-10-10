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На Авдіївському напрямку захисники відбили всі ворожі атаки – Штупун

Тетяна ОлійникВівторок, 10 жовтня 2023, 22:24
На Авдіївському напрямку захисники відбили всі ворожі атаки – Штупун
ОЛЕКСАНДР ШТУПУН. ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Сили оборони відбили всі російські атаки російських сил поблизу Авдіївки Донецької області.

Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону

Пряма мова: "Оновлена інформація... можу додати, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій".

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Деталі: Перед цим Штупун повідомив, що росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку. Атаки відбили в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського на Донеччині.

Пряма мова: "Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів й Авдіївки. З ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 жовтня повідомив, що російська армія на Авдіївському напрямку силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізувала наступальні дії.
  • Йдеться про наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.
  • Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області.
  • DeepState поділився відео з Авдіївки. Повідомляється, що ворог сконцентрував сили в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка.
  • Росіяни спочатку застосовують артилерію, авіацію та ракети, а далі використовують піхоту під прикриттям техніки, які йдуть не однією колоною. На кадрах, зокрема, показали одну з таких колон в районі Водяного.

Теми: ГенштабвійнаАвдіївка
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