Россия хочет какую-то "знаковую победу", поэтому давит на Авдеевку – Штупун

Российские оккупанты сейчас видят в захвате или окружении Авдеевки в Донецкой области знаковую победу.

Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. Если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое, что он может достичь на данном этапе.

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Поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия".

Детали: Штупун также рассказал, что на днях враг "бросил множество пехоты, а также бронетехники на Авдеевское направление". "Сейчас уже фиксируется уменьшение количества бронетехники, но враг пытается идти вперед пехотой", - сказал он.

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