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Россия хочет какую-то "знаковую победу", поэтому давит на Авдеевку – Штупун

Александр ШумилинЧетверг, 12 октября 2023, 15:25
Россия хочет какую-то знаковую победу, поэтому давит на Авдеевку – Штупун
скриншот

Российские оккупанты сейчас видят в захвате или окружении Авдеевки в Донецкой области знаковую победу.

Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. Если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое, что он может достичь на данном этапе.

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Поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия".

Детали: Штупун также рассказал, что на днях враг "бросил множество пехоты, а также бронетехники на Авдеевское направление". "Сейчас уже фиксируется уменьшение количества бронетехники, но враг пытается идти вперед пехотой", - сказал он.

Предыстория:   

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 10 октября Штупун сообщил, что Силы обороны отбили все атаки российских сил вблизи Авдеевки Донецкой области, где возобновились штурмы оккупантов.
  • Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали атаки россиян вокруг Авдеевки и пришли к выводу, что эти продвижения на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим победам.

Темы: АвдеевкаДонецкая область
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