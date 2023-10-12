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Єгипет відмовився відкрити коридор для цивільних з Сектору Гази – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 15:40
Єгипет відмовився відкрити коридор для цивільних з Сектору Гази – ЗМІ
СЕКТОР ГАЗИ, GETTY IMAGES

Єгипетський уряд відхилив пропозицію відкрити коридор для цивільних палестинців із Сектору Гази.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на високопоставленого єгипетського чиновника, Reuters із посиланням джерела в єгипетських органах безпеки та Міністерство закородонних справ Єгипту 

Деталі: За інформацією джерела The Times of Israel, уряд Єгипту відкинув будь-яку пропозицію щодо створення коридорів для палестинців, які рятуються від бомбардувань з боку Ізраїлю.

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Джерела Reuters також підтверджують це. Водночас співрозмовники агентства зазначають, що Єгипет обговорює з США плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через свій кордон.

Доповнено: Водночас Міністерство закордонних справ Єгипту заявило, що контрольно-пропускний пункт Рафах залишається відкритим. Єгипет звернувся до Ізраїлю з проханням уникати обстрілів палестинської сторони КПП після ударів, які перешкоджають нормальній роботі на ньому.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Єгиптяни контролюють пропускний пункт Рафах на кордоні між Газою і Єгиптом. Повідомлялося про його закриття після ізраїльських ударів. 
  • 11 жовтня ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що тривають переговори про те, щоб дозволити громадянам США і цивільним палестинцям покинути Сектор Гази перед вторгненням військ Ізраїлю на цю територію.
 
Суспільне

Теми: ЄгипетСектор ГазиІзраїльбіженці
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