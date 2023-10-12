Египет отказался открыть коридор для гражданских из Сектора Газы – СМИ

Египетское правительство отклонило предложение открыть коридор для гражданских из Сектора Газа.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника, Reuters со ссылкой на источники в египетских органах безопасности и Министерство иностранных дел Египта

Детали: По информации источника The Times of Israel, правительство Египта отвергло любое предложение по созданию коридоров для палестинцев, спасающихся от бомбардировок со стороны Израиля.

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Источники Reuters также подтверждают это. В то же время собеседники агентства отмечают, что Египет обсуждает с США планы предоставления гуманитарной помощи жителям анклава через свою границу.

Дополнено: В то же время Министерство иностранных дел Египта заявило, что контрольно-пропускной пункт Рафах остается открытым. Египет обратился к Израилю с просьбой избегать обстрелов палестинской стороны КПП после ударов, которые препятствуют нормальной работе на нем.

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Египтяне контролируют пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом. Сообщалось о его закрытии после израильских ударов.

11 октября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что продолжаются переговоры о том, чтобы позволить гражданам США и гражданским палестинцам покинуть Сектор Газа перед вторжением войск Израиля на эту территорию.