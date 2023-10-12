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МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії через окуповані регіони України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 жовтня 2023, 17:03
МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії через окуповані регіони України
Фото: МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих "спортивних організацій", які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.

Джерело: пресреліз МОК

Дослівно: "Одностороннє рішення, прийняте Олімпійським комітетом Росії 5 жовтня 2023 року, про включення до свого складу регіональних спортивних організацій, які перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей), є порушенням Олімпійської хартії, оскільки воно порушує територіальну цілісність НОК України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) відповідно до Олімпійської хартії".

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Деталі: Повідомляється, що рішення про відсторонення ОК Росії вступає в силу негайно.

Відсторонення має наступні наслідки: Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху.

При цьому МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіна 2026 року у відповідний час.

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"Виконком МОК також залишає за собою право прийняти будь-яке подальше рішення або захід в залежності від розвитку цієї ситуації", - говориться у повідомленні.

Що було раніше: 10 жовтня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася від рішення про допуск російських збірних з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.

Теми: ОлімпіадаРосіяУкраїнаокупація
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