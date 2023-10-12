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МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 12 октября 2023, 17:03
МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины
Фото: МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в их состав так называемых "спортивных организаций", которые находятся на оккупированном Донбассе, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

Источник: пресс-релиз МОК

Дословно: "Одностороннее решение, принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года, о включении в свой состав региональных спортивных организаций, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей), является нарушением Олимпийской хартии, поскольку оно нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией".

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Детали: Сообщается, что решение об отстранении ОК России вступает в силу немедленно.

Отстранение имеет следующие последствия: Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

При этом МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортина 2026 года в соответствующее время.

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"Исполком МОК также оставляет за собой право принять любое дальнейшее решение или мероприятие в зависимости от развития этой ситуации", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 10 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от решения о допуске российских сборных по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры.

Темы: ОлимпиадаРосcияУкраинаоккупация
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