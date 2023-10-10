УЄФА скасувала допуск росіян до 17 років на міжнародні змагання
Вівторок, 10 жовтня 2023, 14:07
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася від рішення про допуск російських збірних з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.
Джерело: журналіст телеканала Sky News Роб Гарріс у соцмережі Х, АР
Пряма мова: "УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. В УЄФА заявили, що не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам".
Реклама:
Breaking: UEFA drops plan to end blanket ban on Russian football teams after backlash— Rob Harris (@RobHarris) October 10, 2023
UEFA planned to allow U17s sides back for Euros qualifiers
UEFA saying "no technical solution to allow Russian teams to play could be found.”
Click for backgroundhttps://t.co/TfZryevxkr
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше стало відомо, що УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях.
- Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.
- 27 вересня Англія, Польща, Латвія та Швеція заявили, що бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд, які напередодні були допущені до змагань у категорії U17.