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УЄФА скасувала допуск росіян до 17 років на міжнародні змагання

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 жовтня 2023, 14:07
УЄФА скасувала допуск росіян до 17 років на міжнародні змагання
ФОТО: GETTY IMAGES

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася від рішення про допуск російських збірних з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.

Джерело: журналіст телеканала Sky News Роб Гарріс у соцмережі Х, АР

Пряма мова: "УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. В УЄФА заявили, що не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам".

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше стало відомо, що УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях.
  • Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.
  • 27 вересня Англія, Польща, Латвія та Швеція заявили, що бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд, які напередодні були допущені до змагань у категорії U17. 

Теми: футболРосіявійна
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