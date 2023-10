УЄФА скасувала допуск росіян до 17 років на міжнародні змагання

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася від рішення про допуск російських збірних з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.

Джерело: журналіст телеканала Sky News Роб Гарріс у соцмережі Х, АР

Пряма мова: "УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. В УЄФА заявили, що не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам".

