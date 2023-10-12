Окупанти обстріляли житлові квартали Берислава і поранили чоловіка
Четвер, 12 жовтня 2023, 17:31
Російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області в результаті чого отримав поранення 70-річний чоловік.
Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов
Пряма мова: "Ворожі артилерійські снаряди поцілили по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу поранення отримав 70-річний чоловік, медики надали постраждалому допомогу на місці".
Реклама:
Передісторія:
- Раніше 12 жовтня російські війська кілька разів обстріляли село Чорнобаївка в Херсонській області, один літній чоловік загинув, ще один – поранений.