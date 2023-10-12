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Окупанти обстріляли житлові квартали Берислава і поранили чоловіка

"Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 17:31
Окупанти обстріляли житлові квартали Берислава і поранили чоловіка
Фото: Бериславська міська рада

Російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області в результаті чого отримав поранення 70-річний чоловік.

Джерело: голова Бериславської РДА Володимир Літвінов

Пряма мова: "Ворожі артилерійські снаряди поцілили по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу поранення отримав 70-річний чоловік, медики надали постраждалому допомогу на місці".

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Передісторія:

  • Раніше 12 жовтня російські війська кілька разів обстріляли село Чорнобаївка в Херсонській області, один літній чоловік загинув, ще один – поранений.

Теми: Херсонвійна
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